盤中速報 - 鈞興-KY(4571)大漲7.25%，報148元
鉅亨網新聞中心 2024-07-12 11:26
鈞興-KY(4571-TW)12日11:26股價上漲10元，報148.0元，漲幅7.25%，成交1,102張。
鈞興-KY(4571-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為齒輪、齒輪箱、精密金屬零組件、諧波減速器、中置電機。及工業機器人等智能傳動核心零組件之研發、生產及銷售。
近5日股價上漲8.24%，集中市場加權指數上漲3.69%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-112 張
- 外資買賣超：-112 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：+275 張
- 融券增減：+11 張
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