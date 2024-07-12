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鉅亨速報

盤中速報 - 鈞興-KY(4571)大漲7.25%，報148元

鉅亨網新聞中心 2024-07-12 11:26

鈞興-KY(4571-TW)12日11:26股價上漲10元，報148.0元，漲幅7.25%，成交1,102張。

鈞興-KY(4571-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為齒輪、齒輪箱、精密金屬零組件、諧波減速器、中置電機。及工業機器人等智能傳動核心零組件之研發、生產及銷售。

近5日股價上漲8.24%，集中市場加權指數上漲3.69%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-112 張
  • 外資買賣超：-112 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：+275 張
  • 融券增減：+11 張

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