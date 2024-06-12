這些AI股還有甜甜價，在COMPUTEX前後積極搶攻全球市佔
鉅亨網新聞中心 2024-06-13 19:30
週四台股牛市持續邁進，前一晚美國公佈消費者物價指數 CPI，整體、核心皆低於市場預期，以及美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 決議聲明，皆指向通膨壓力降溫的激勵下，帶動昨晚美股費半、NASDAQ、S&P500 再創新高，台積電 ADR 也大漲 4.39%。今日 (2330-TW) 台積電最高漲到 935 元，帶動指數最高上漲 391.14 點來到 22440.1 點再創新高，櫃買 OTC 指數也同步創新高。
大華國際投顧鄭瑞宗表示，AI 股雖在 COMPUTEX 後拉回，但也快速止穩，反觀前陣子火熱的航運股，因為聯合國安理會通過以巴停火協議，運價回落，紅海可望開放運行，使股價連日重挫，今日雖反彈，但開高後賣壓仍不小。
營建股是因為央行又要打房，新青安房貸將告一段落，先前漲勢很兇的營建股因此拉回。先前因台電強韌電網建設計畫受惠的重電股，搭配端午過後天氣爆熱，缺電議題近期又會再起，股價已拉回整理兩個月，先拉回有先反攻的跡象，很有條件再漲一波，(1519-TW) 華城慣性回到多方，指標股將有帶動的效果，要稍加留意，其餘傳產還得觀察是否在修正後有延續的反攻力道。
昨晚台積電 ADR 收漲 4.39%，盤後持續上漲 0.99%，但今日 (2330-TW) 台積電只漲 1.43%，並未反應 ADR 的漲幅與盤後上漲，近期仍有機會持續挑戰新高。
鄭瑞宗指出，大部份的 AI 股處在股價漲太兇後的回檔後座力之中，不過 AI 自去年以來至今，仍是盤面上的最大趨勢，台積電近日也站上 900 元大關，AI 股再跌有限。CPO 族群持續轉強，主因是 (HIMX-US) 奇景光電認購 (3363-TW) 上詮私募，搶進 CPO 題材商機，由 (3363-TW) 上詮領軍股價創高來到 166 元，帶動整組 CPO 族群上來。
水冷散熱與機器人雖處在量縮拉回的格局，但機器人標的股 (2359-TW) 所羅門在處置解除出關後，今日股價跳空意圖挑戰新高 184.5 元。水冷散熱龍頭廠 (3017-TW) 奇鋐也漲回 700 元以上，技術線型亦強勢守在季線以上。COWOS 設備股 (3131-TW) 弘塑也創新高來到 1325 元，(2330-TW) 台積電會強勢大漲，就是因為 AI 需求太強，其他的 AI 股自然也不會太差，剛提及的 CPO、機器人、水冷散熱、COWOS 四大主流的指標股都跟著衝上來，其他 AI 股也將陸續跟進比價。
還要注意擁有雙刀流題材的 (3055-TW) 蔚華科，攜手台灣晶圓代工大廠，透過派駐團隊方式，雙方共同合作開發矽光子檢測設備，將擁有 COWOS+CPO 雙刀流題材股，明年營收有機會大爆發。AI 是目前最大勢所在，與 (2330-TW) 台積電供應鏈相關的都會跟著台積電發大財。(3055-TW) 蔚華科自 5 月底高點修正回測前波突破平台有回測成功的現象，搭配題材是有實力 V 反轉的，可稍加留意切入的訊號。
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鄭瑞宗分析師在本週二受訪時，也有提到 (2464-TW) 盟立，是機器人概念股中股價最低的轉機股，比價空間大，結果在受訪的隔日週三 (12 日) 即拉出一根紮紮實實的漲停。鄭瑞宗表示，(2464-TW) 盟立也是同時有 COWOS + 機器人雙刀流題材股，COWOS 自動化設備 + 機器人手臂 + 目前最缺的減速器，題材非常豐富，下半年就是出貨旺季，單月營收會大爆發，今年每股獲利有機會倍增，不會輸給目前機器人一哥 (2359-TW) 所羅門，但兩者價差卻高達百元，比價空間非常大，與 (3055-TW) 蔚華科同樣具備 V 轉條件。
另外，剛提到的減速器，就要聯想到相關的個股 (4571-TW) 鈞興 - KY，減速器毛利率高達 50%，大廠缺貨使小廠受惠，下半年業績動能更強，前四月 EPS 達 3.21 元，全年有機會上看 10 元，本益比相對低，(2359-TW) 所羅門都有 50~60 倍，零組件廠通常是更高，都是未來有機會大爆發的股票。
鄭瑞宗強調，他在本週二提到的 (2241-TW) 艾姆勒也漲停鎖住。回顧週二採訪時，鄭瑞宗當時提到，(2241-TW) 艾姆勒以技術面來看目前僅是突破過去兩年的的整理平台後的回測過程，去年為 AI 起點，今年為 AI 大爆發元年，水冷被輝達 (NVIDIA) 執行長黃仁勳點名，將成為最缺的戰略物資，營收將由低點進入向上循環的大週期，未來還有漲倍的想像空間，勿必要把握好這次拉回進場的機會!! 才不到兩個交易日就得以驗證 (2464-TW) 盟立、(2241-TW) 艾姆勒，輪流漲停，果然是精準出手。
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鄭瑞宗也分享還有那些好股票可以留意，鄭瑞宗在分享前先再次提醒，目前指數還在創高過程，中小型股在跟進的過程得格外小心，一定要慎選有題材、有展望、有業績底氣的股票，才能在目前大多頭格局中穩健的獲利，不然一不留神，很容易出現短線套牢的情況。而最新布局的「6XXX」因美國客戶必須去中化，拿下自中國轉單的大單，下半年營收將倍增，這邊剛要加速噴出，還有時間與空間讓你上車。同時還有最新一檔必買精品股「XXXX」比價空間至少還有 30%，目前還有甜甜價，趕快報名上車。想了解更多資訊，歡迎踴躍加入鄭老師 LINE 官方帳號，YT 頻道也要一起訂閱喔。
採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師
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