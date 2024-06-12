這些AI股還有甜甜價，在COMPUTEX前後積極搶攻全球市佔

鉅亨網新聞中心 2024-06-13 19:30

週四台股牛市持續邁進，前一晚美國公佈消費者物價指數 CPI，整體、核心皆低於市場預期，以及美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 決議聲明，皆指向通膨壓力降溫的激勵下，帶動昨晚美股費半、NASDAQ、S&P500 再創新高，台積電 ADR 也大漲 4.39%。今日 (2330-TW) 台積電最高漲到 935 元，帶動指數最高上漲 391.14 點來到 22440.1 點再創新高，櫃買 OTC 指數也同步創新高。

大華國際投顧鄭瑞宗表示，AI 股雖在 COMPUTEX 後拉回，但也快速止穩，反觀前陣子火熱的航運股，因為聯合國安理會通過以巴停火協議，運價回落，紅海可望開放運行，使股價連日重挫，今日雖反彈，但開高後賣壓仍不小。

昨晚台積電 ADR 收漲 4.39%，盤後持續上漲 0.99%，但今日 (2330-TW) 台積電只漲 1.43%，並未反應 ADR 的漲幅與盤後上漲，近期仍有機會持續挑戰新高。

鄭瑞宗指出，大部份的 AI 股處在股價漲太兇後的回檔後座力之中，不過 AI 自去年以來至今，仍是盤面上的最大趨勢，台積電近日也站上 900 元大關，AI 股再跌有限。CPO 族群持續轉強，主因是 (HIMX-US) 奇景光電認購 (3363-TW) 上詮私募，搶進 CPO 題材商機，由 (3363-TW) 上詮領軍股價創高來到 166 元，帶動整組 CPO 族群上來。

水冷散熱與機器人雖處在量縮拉回的格局，但機器人標的股 (2359-TW) 所羅門在處置解除出關後，今日股價跳空意圖挑戰新高 184.5 元。水冷散熱龍頭廠 (3017-TW) 奇鋐也漲回 700 元以上，技術線型亦強勢守在季線以上。COWOS 設備股 (3131-TW) 弘塑也創新高來到 1325 元，(2330-TW) 台積電會強勢大漲，就是因為 AI 需求太強，其他的 AI 股自然也不會太差，剛提及的 CPO、機器人、水冷散熱、COWOS 四大主流的指標股都跟著衝上來，其他 AI 股也將陸續跟進比價。

還要注意擁有雙刀流題材的 (3055-TW) 蔚華科，攜手台灣晶圓代工大廠，透過派駐團隊方式，雙方共同合作開發矽光子檢測設備，將擁有 COWOS+CPO 雙刀流題材股，明年營收有機會大爆發。AI 是目前最大勢所在，與 (2330-TW) 台積電供應鏈相關的都會跟著台積電發大財。(3055-TW) 蔚華科自 5 月底高點修正回測前波突破平台有回測成功的現象，搭配題材是有實力 V 反轉的，可稍加留意切入的訊號。

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鄭瑞宗分析師在本週二受訪時，也有提到 (2464-TW) 盟立，是機器人概念股中股價最低的轉機股，比價空間大，結果在受訪的隔日週三 (12 日) 即拉出一根紮紮實實的漲停。鄭瑞宗表示，(2464-TW) 盟立也是同時有 COWOS + 機器人雙刀流題材股，COWOS 自動化設備 + 機器人手臂 + 目前最缺的減速器，題材非常豐富，下半年就是出貨旺季，單月營收會大爆發，今年每股獲利有機會倍增，不會輸給目前機器人一哥 (2359-TW) 所羅門，但兩者價差卻高達百元，比價空間非常大，與 (3055-TW) 蔚華科同樣具備 V 轉條件。

另外，剛提到的減速器，就要聯想到相關的個股 (4571-TW) 鈞興 - KY，減速器毛利率高達 50%，大廠缺貨使小廠受惠，下半年業績動能更強，前四月 EPS 達 3.21 元，全年有機會上看 10 元，本益比相對低，(2359-TW) 所羅門都有 50~60 倍，零組件廠通常是更高，都是未來有機會大爆發的股票。

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鄭瑞宗也分享還有那些好股票可以留意，鄭瑞宗在分享前先再次提醒，目前指數還在創高過程，中小型股在跟進的過程得格外小心，一定要慎選有題材、有展望、有業績底氣的股票，才能在目前大多頭格局中穩健的獲利，不然一不留神，很容易出現短線套牢的情況。而最新布局的「6XXX」因美國客戶必須去中化，拿下自中國轉單的大單，下半年營收將倍增，這邊剛要加速噴出，還有時間與空間讓你上車。同時還有最新一檔必買精品股「XXXX」比價空間至少還有 30%，目前還有甜甜價，趕快報名上車。想了解更多資訊，歡迎踴躍加入鄭老師 LINE 官方帳號，YT 頻道也要一起訂閱喔。

採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師

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