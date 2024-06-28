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鉅亨速報

盤中速報 - 鈞興-KY(4571)急拉3.15%報131.0元，成交157張

鉅亨網新聞中心 2024-06-28 09:16

鈞興-KY(4571-TW)近5分K漲速3.15%，28日09:16報131.0元，成交157張，今日漲幅為3.56％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

鈞興-KY(4571-TW)近5日股價上漲2.02%，所屬產業為電機機械，相關電機機械下跌1.43%。集中市場加權指數下跌2.14%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-562 張
  • 外資買賣超：-520 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-42 張
  • 融資增減：-80 張
  • 融券增減：-1 張

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集中市場加權指數23097.090.83%
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