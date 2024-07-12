盤中速報 - 景碩(3189)大漲8.72%，報118.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-12 10:36
景碩(3189-TW)12日10:36股價上漲9.5元，報118.5元，漲幅8.72%，成交58,760張。
景碩(3189-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。電子材料批發業。電子材料零售業。
近5日股價上漲20.84%，集中市場加權指數上漲3.69%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+11,507 張
- 外資買賣超：+11,685 張
- 投信買賣超：-5,719 張
- 自營商買賣超：+5,541 張
- 融資增減：+5,610 張
- 融券增減：+355 張
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