盤中速報 - 日月光投控(3711)大跌8.27%，報177.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-12 10:36
日月光投控(3711-TW)12日10:36股價下跌16元，報177.5元，跌幅8.27%，成交24,217張。
日月光投控(3711-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為H201010 一般投資業。
近5日股價上漲16.57%，集中市場加權指數上漲3.69%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-3,070 張
- 外資買賣超：-12,218 張
- 投信買賣超：+8,409 張
- 自營商買賣超：+739 張
- 融資增減：+3,941 張
- 融券增減：+393 張
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