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鉅亨速報

盤中速報 - 日月光投控(3711)大跌8.27%，報177.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-12 10:36

日月光投控(3711-TW)12日10:36股價下跌16元，報177.5元，跌幅8.27%，成交24,217張。

日月光投控(3711-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為H201010 一般投資業。

近5日股價上漲16.57%，集中市場加權指數上漲3.69%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-3,070 張
  • 外資買賣超：-12,218 張
  • 投信買賣超：+8,409 張
  • 自營商買賣超：+739 張
  • 融資增減：+3,941 張
  • 融券增減：+393 張

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