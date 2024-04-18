盤後速報 - 美隆電(2477)下週(4月25日)除息0.5元，預估參考價20.65元
鉅亨網新聞中心 2024-04-18 17:05
美隆電(2477-TW)下週(4月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
以今日(4月18日)收盤價21.15元計算，預估參考價為20.65元，息值合計為0.5元，股息殖利率2.36%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月18日)收盤價做計算，僅提供參考）
美隆電(2477-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為家用、車用、多媒體及專業用影音電子產品之設計研發、製造及買賣。前項有關產品及其原料進出口及代理業務。近5日股價下跌4.3%，集中市場加權指數下跌2.65%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/04/25
|21.15
|0.5
|2.36%
|0.0
|2023/04/27
|21.35
|0.8
|3.75%
|0.0
|2022/07/11
|21.25
|1.5
|7.06%
|0.0
|2021/08/10
|32.7
|1.45
|4.43%
|0.0
|2020/07/14
|23.4
|1.6
|6.84%
|0.0
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇