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鉅亨速報

盤後速報 - 美隆電(2477)下週(4月25日)除息0.5元，預估參考價20.65元

鉅亨網新聞中心 2024-04-18 17:05

美隆電(2477-TW)下週(4月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

以今日(4月18日)收盤價21.15元計算，預估參考價為20.65元，息值合計為0.5元，股息殖利率2.36%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月18日)收盤價做計算，僅提供參考）

美隆電(2477-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為家用、車用、多媒體及專業用影音電子產品之設計研發、製造及買賣。前項有關產品及其原料進出口及代理業務。近5日股價下跌4.3%，集中市場加權指數下跌2.65%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/04/25 21.15 0.5 2.36% 0.0
2023/04/27 21.35 0.8 3.75% 0.0
2022/07/11 21.25 1.5 7.06% 0.0
2021/08/10 32.7 1.45 4.43% 0.0
2020/07/14 23.4 1.6 6.84% 0.0

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