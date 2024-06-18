千萬勞工吃定心丸！1300億撥補已到位 勞保基金規模首度破兆

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-18 15:51

勞動部今（18）日表示，2024 年政府編列 1,200 億元撥補勞工保險基金，加計疫後特別預算 100 億元，共計撥補 1,300 億元，是歷年來新高。已於 6 月 3 日全數到位，使勞保基金水位首度破兆。總計 5 年撥補 2,670 億元。

勞動部指出，政府從 2020 年持續撥補勞保基金，今年撥補 1300 億元，包含政府編列 1200 億元以及疫後特別預算 100 億元，已分 3 次入帳，分別為 1 月 5 日入帳 300 億元（200 億元加疫後特別預算 100 億）、2 月 29 日入帳 300 億元以及 6 月 3 日入帳 700 億元。

勞動部長何佩珊上任時即指出：「撥補也是一種改革」，並於 6/5 接受媒體專訪時強調，政府對勞保負最終支付責任，目前朝野唯一共識就是撥補。勞動部自 2020 年起，進行逐年撥補，分別為 200 億元、220 億元、300 億元、450 億元到今年的 1200 億元，加上疫後特別預算分 3 年撥補 300 億元，合計挹注達 2,670 億元。

根據勞保統計資料，截至今年 4 月底勞保投保人數為 10,424,593 人。