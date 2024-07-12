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鉅亨速報 - Factset 最新調查：臻鼎-KY(4958-TW)EPS預估下修至9.18元，預估目標價為140元

鉅亨網新聞中心 2024-07-12 08:10

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對臻鼎-KY(4958-TW)做出2024年EPS預估：中位數由9.38元下修至9.18元，其中最高估值10.26元，最低估值7.58元，預估目標價為140元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值10.26(10.26)14.4315.52
最低值7.58(7.58)8.9111.45
平均值9.12(9.16)11.3813.49
中位數9.18(9.38)10.9813.49

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值171,614,900190,873,200200,854,430
最低值160,840,000176,126,000198,092,530
平均值166,799,110181,772,120199,473,480
中位數166,724,000180,558,610199,473,480

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS6.5515.0210.218.9
營業收入
(單位：新台幣千元)		151,398,038171,356,495155,022,197131,278,537

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4958/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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