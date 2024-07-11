鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國國際集團(AIG-US)EPS預估下修至6.1元，預估目標價為85.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-11 22:16
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對美國國際集團(AIG-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.2元下修至6.1元，其中最高估值8.05元，最低估值5.24元，預估目標價為85.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|8.05(8.05)
|8.6
|9.62
|8.93
|最低值
|5.24(5.24)
|6.6
|7.34
|8.93
|平均值
|6.28(6.32)
|7.49
|8.64
|8.93
|中位數
|6.1(6.2)
|7.4
|8.69
|8.93
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|506.10億
|298.35億
|318.56億
|最低值
|471.42億
|265.33億
|294.99億
|平均值
|494.82億
|284.72億
|304.10億
|中位數
|500.88億
|288.77億
|301.43億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.74
|-6.88
|10.82
|13.01
|4.98
|營業收入
|495.46億
|437.36億
|520.57億
|564.37億
|468.00億
詳細資訊請看美股內頁：
美國國際集團(AIG-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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