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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國國際集團(AIG-US)EPS預估下修至6.95元，預估目標價為84.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-06-11 22:10

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對美國國際集團(AIG-US)做出2024年EPS預估：中位數由7.1元下修至6.95元，其中最高估值8.12元，最低估值6.42元，預估目標價為84.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值8.12(8.12)9.510.939.43
最低值6.42(6.42)6.858.49.43
平均值7.09(7.12)7.839.299.43
中位數6.95(7.1)7.569.129.43

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值510.69億538.99億566.15億
最低值471.42億517.99億541.62億
平均值497.99億526.49億554.06億
中位數501.88億524.49億554.41億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS3.74-6.8810.8213.014.98
營業收入495.46億437.36億520.57億564.37億468.00億

詳細資訊請看美股內頁：
美國國際集團(AIG-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAIG

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