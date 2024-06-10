鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國國際集團(AIG-US)EPS預估下修至6.95元，預估目標價為84.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-06-11 22:10
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對美國國際集團(AIG-US)做出2024年EPS預估：中位數由7.1元下修至6.95元，其中最高估值8.12元，最低估值6.42元，預估目標價為84.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|8.12(8.12)
|9.5
|10.93
|9.43
|最低值
|6.42(6.42)
|6.85
|8.4
|9.43
|平均值
|7.09(7.12)
|7.83
|9.29
|9.43
|中位數
|6.95(7.1)
|7.56
|9.12
|9.43
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|510.69億
|538.99億
|566.15億
|最低值
|471.42億
|517.99億
|541.62億
|平均值
|497.99億
|526.49億
|554.06億
|中位數
|501.88億
|524.49億
|554.41億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.74
|-6.88
|10.82
|13.01
|4.98
|營業收入
|495.46億
|437.36億
|520.57億
|564.37億
|468.00億
詳細資訊請看美股內頁：
美國國際集團(AIG-US)
最新相關新聞
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇