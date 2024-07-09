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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國國際集團(AIG-US)EPS預估下修至6.35元，預估目標價為84.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 12:15

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對美國國際集團(AIG-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.65元下修至6.35元，其中最高估值8.05元，最低估值5.24元，預估目標價為84.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值8.05(8.05)9.510.938.93
最低值5.24(5.24)6.617.918.93
平均值6.46(6.56)7.668.988.93
中位數6.35(6.65)7.458.768.93

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值510.69億298.35億318.56億
最低值471.42億265.33億294.99億
平均值497.99億283.52億304.73億
中位數501.88億285.20億300.64億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS3.74-6.8810.8213.014.98
營業收入495.46億437.36億520.57億564.37億468.00億

詳細資訊請看美股內頁：
美國國際集團(AIG-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAIG

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