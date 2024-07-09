鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國國際集團(AIG-US)EPS預估下修至6.35元，預估目標價為84.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 12:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對美國國際集團(AIG-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.65元下修至6.35元，其中最高估值8.05元，最低估值5.24元，預估目標價為84.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|8.05(8.05)
|9.5
|10.93
|8.93
|最低值
|5.24(5.24)
|6.61
|7.91
|8.93
|平均值
|6.46(6.56)
|7.66
|8.98
|8.93
|中位數
|6.35(6.65)
|7.45
|8.76
|8.93
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|510.69億
|298.35億
|318.56億
|最低值
|471.42億
|265.33億
|294.99億
|平均值
|497.99億
|283.52億
|304.73億
|中位數
|501.88億
|285.20億
|300.64億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.74
|-6.88
|10.82
|13.01
|4.98
|營業收入
|495.46億
|437.36億
|520.57億
|564.37億
|468.00億
詳細資訊請看美股內頁：
美國國際集團(AIG-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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