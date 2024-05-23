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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：上銀(2049-TW)EPS預估下修至7.27元，預估目標價為276元

鉅亨網新聞中心 2024-05-23 08:11

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對上銀(2049-TW)做出2024年EPS預估：中位數由7.37元下修至7.27元，其中最高估值10.6元，最低估值4.68元，預估目標價為276元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年 2026年
最高值 10.6(10.6) 11.8 12.6
最低值 4.68(4.68) 7.58 8.4
平均值 7.28(7.34) 9.94 10.73
中位數 7.27(7.37) 10.5 10.83

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年 2026年
最高值 28,090,000 31,180,000 34,746,000
最低值 24,175,120 27,028,000 28,496,000
平均值 25,717,480 29,068,170 31,380,050
中位數 25,729,000 29,291,500 31,206,000

歷史獲利表現

項目 2023年 2022年 2021年 2020年
EPS 5.75 12.98 10.36 6.05
營業收入
(單位：新台幣千元)		 24,632,772 29,314,648 27,265,162 21,266,659

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2049/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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