鉅亨速報 - Factset 最新調查：上銀(2049-TW)EPS預估下修至7.27元，預估目標價為276元
鉅亨網新聞中心 2024-05-23 08:11
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對上銀(2049-TW)做出2024年EPS預估：中位數由7.37元下修至7.27元，其中最高估值10.6元，最低估值4.68元，預估目標價為276元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|10.6(10.6)
|11.8
|12.6
|最低值
|4.68(4.68)
|7.58
|8.4
|平均值
|7.28(7.34)
|9.94
|10.73
|中位數
|7.27(7.37)
|10.5
|10.83
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|28,090,000
|31,180,000
|34,746,000
|最低值
|24,175,120
|27,028,000
|28,496,000
|平均值
|25,717,480
|29,068,170
|31,380,050
|中位數
|25,729,000
|29,291,500
|31,206,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|5.75
|12.98
|10.36
|6.05
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|24,632,772
|29,314,648
|27,265,162
|21,266,659
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2049/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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