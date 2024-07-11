三星發表全新Galaxy Z系列 估新一代摺疊機銷售量有望成長2成

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-11 18:26

三星電子今 (11) 日在台灣舉辦新品發表會，推出全新，會後台灣三星行動通訊事業部總經理陳啓蒙接受媒體訪問表示，今年 Galaxy S24 系列導入 AI 後，市場反應正向，預估今年新一代摺疊機銷售量有望成長 2 成。

陳啓蒙表示，目前觀察今年上半年整體台灣手機市場銷售量大約與去年持平，不過今年全年有機會成長，其中三星的 Galaxy S24 系列有一定程度的貢獻，台灣市場銷售金額今年上半年則小幅成長 4%。

陳啓蒙進一步指出，三星上半年本身銷售金額大約成長 7 至 8%，較市場成長幅度較大，特別在 600 美元以上的高階市場，今年上半年成長 15%。陳啓蒙認為，Galaxy S24 系列結合 AI，帶來一定的需求提升。

談到下半年展望，陳啓蒙期望銷售量能夠突破上半年，且 Galaxy AI 更成熟、完整，加上產品更豐富，預期新一代的摺疊機銷售量有望成長 2 成。同時，也有望帶動台灣整體手機市場銷售量成長 5%，且下半年在摺疊新機發表及 N-1 的策略下，挹注整體銷售金額達雙位數成長。

另外，目前三星 600 美元以上的高階手機包括 S 系列與 Z 系列，其中 Z 系列摺疊機在台灣的銷售占比約 2 成，S 系列則占 8 成。對此，陳啓蒙指出，全球市場有 25% 為 Z 系列產品，顯示 Z 系列再台灣市場占比仍偏低，目標未來 Z 系列摺疊機在台灣的銷售比重可以達到 25%。