騰訊調整薪酬福利政策 年底十三薪分攤到月薪

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-11 14:00

騰訊表示，過去兩年，外部環境的變化讓不少員工對即時穩定的現金流有了更高訴求，上述兩個措施的目的，是幫助員工在更高、更穩定的月收入基礎上，能夠安心安排工作與生活。

騰訊說，相關調整 7 月 1 日起生效，員工在 8 月 5 日發薪就可看到調整。

騰訊指出，自成立之初便在年終為員工提供額外的十三薪，以此作為對員工一年辛勤工作的認可。

隨著公司規模擴大，騰訊還引入了與業績掛鉤的獎金制度，形成了包括服務獎、績效獎、特別獎在內的年終獎金體系，其中服務獎主要取決於員工的月薪和全年工作時長，實質上是固定薪資的補充。

在住宅補貼方面，騰訊表示，會把員工獲得的住宅補貼，按一定月份數均攤，融入月薪。租房補貼已到期的員工，不參與融入，但將由管理者參考今年年度薪酬回顧時，綜合員工在團隊的業績貢獻、能力和薪酬水準排序等因素，評估和調整員工的月薪。

據《券商中國》報導，知情人士說，對員工而言，騰訊把十三薪和租房補貼融入月薪後，每月員工到手的收入會增加，有助於生活壓力比較大的應屆生和背房貸的員工。