日本國際電機將二次發行 KKR有意趁高大砍持股

鉅亨網新聞中心 2024-07-11 14:33

日本晶片設備製造商國際電機 (Kokusai Electric) 周三 (10 日) 表示，將進行最多 6040 萬股的二次發行，包括私募股權公司 KKR 在內的投資者將出售股票。

按照周三收盤價計算，包括超額配售，此次二次發行的價值約為 3260 億日圓 (20.2 億美元)。此前國際電機的股價大幅上漲，但出售股份計畫消息傳出後，周三股價下跌 8%，該公司表示將回購價值高達 180 億日圓的股票。

國際電機的前 3 大客戶是台積電、三星電子及美光科技，合計佔總營收的 40% 以上，自去年 10 月 IPO 以來，股價已經上漲近 2 倍，市值約 85 億美元。

如果算上超額配售，KKR 的持股比例將從 43% 降至 23%，稍早之前，路透社引述知情人士消息表示，KKR 計畫大幅削減對國際電機的持股，希望趁其股價大漲之際獲利了結。