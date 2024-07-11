日本國際電機將二次發行 KKR有意趁高大砍持股
鉅亨網新聞中心 2024-07-11 14:33
日本晶片設備製造商國際電機 (Kokusai Electric) 周三 (10 日) 表示，將進行最多 6040 萬股的二次發行，包括私募股權公司 KKR 在內的投資者將出售股票。
按照周三收盤價計算，包括超額配售，此次二次發行的價值約為 3260 億日圓 (20.2 億美元)。此前國際電機的股價大幅上漲，但出售股份計畫消息傳出後，周三股價下跌 8%，該公司表示將回購價值高達 180 億日圓的股票。
國際電機的前 3 大客戶是台積電、三星電子及美光科技，合計佔總營收的 40% 以上，自去年 10 月 IPO 以來，股價已經上漲近 2 倍，市值約 85 億美元。
如果算上超額配售，KKR 的持股比例將從 43% 降至 23%，稍早之前，路透社引述知情人士消息表示，KKR 計畫大幅削減對國際電機的持股，希望趁其股價大漲之際獲利了結。
由於晶片被視為是人工智慧成長的技術創新支柱，國際電機一直受到市場對晶片設備製造商股票需求的推動，該公司目標是提高利潤率。目前應材也持有國際電機 15% 股份。
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