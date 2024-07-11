將來銀攜中華電挺年輕人 刷卡最高6%回饋+行動流量10GB

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-11 11:19

據了解，中華電信年輕 5G 用戶月平均行動上網流量約 27.5G，且暑期又是手遊、OTT 追劇以及購物、旅遊等流量使用的高峰，將來銀行與中華電信特別針對此點端出 10G 流量加碼合作，希望讓年輕人輕鬆取得額外流量，暑假上網網速不中斷。

在不出國的日子裡，把將將卡綁定 LINE Pay、街口支付、Hami Pay、icash Pay 等五大行動支付在國內店家吃喝玩樂亦有最高 6% 回饋，等於是無論出國玩樂度假，或是國內吃喝享樂，帶著將將卡刷都有超高 6% 回饋。

將來銀行說明，年輕國人在活動期間內只需開立將來銀行帳戶、輸入專屬邀請碼「CHTYG6」並完成裝置綁定，除享活動期間每月刷將將卡最高 6％ 回饋、最高回饋 2600 N 點外，再贈市價 1500 元的中華電信行動上網流量 10G、無論是中華電信的 4G/5G 皆可使用。

本次優惠也是將來銀行跟大股東中華電信合作的第三案，先前已推出「投保旅平險送海外漫遊」、「綁定無紙化帳單享點數回饋」，今年夏天瞄準年輕人，再推「開戶贈流量及最高 6% 刷卡回饋」，就是要國人享受盛夏光年，無論是出遊、上網、購物都有絕佳好康可享，想對全球暖化的國人亦可透過無紙化友善對待地球再享價值 800 元的點數回饋。