將來銀攜中華電挺年輕人 刷卡最高6%回饋+行動流量10GB
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-11 11:19
暑假瘋出國，國銀積極推出海外旅遊神卡，純網銀「將來銀行」也瞄準年輕人，推出市場少見的開戶享有刷卡最高 6% 回饋，並宣布再度與大股東中華電信 (2412-TW) 合作，加贈上網流量 10GB，好禮雙享總價值高達 4100 元。
據了解，中華電信年輕 5G 用戶月平均行動上網流量約 27.5G，且暑期又是手遊、OTT 追劇以及購物、旅遊等流量使用的高峰，將來銀行與中華電信特別針對此點端出 10G 流量加碼合作，希望讓年輕人輕鬆取得額外流量，暑假上網網速不中斷。
酷熱暑浪來臨，加上近期日元匯價來到超甜蜜匯率，許多國人趁暑假期間出國來趟難得的盛夏之旅。將來銀行也特別祭出將將卡友至日本、韓國、泰國、新加坡實體店家刷卡消費，最高可享超高 6% 回饋。
在不出國的日子裡，把將將卡綁定 LINE Pay、街口支付、Hami Pay、icash Pay 等五大行動支付在國內店家吃喝玩樂亦有最高 6% 回饋，等於是無論出國玩樂度假，或是國內吃喝享樂，帶著將將卡刷都有超高 6% 回饋。
將來銀行說明，年輕國人在活動期間內只需開立將來銀行帳戶、輸入專屬邀請碼「CHTYG6」並完成裝置綁定，除享活動期間每月刷將將卡最高 6％ 回饋、最高回饋 2600 N 點外，再贈市價 1500 元的中華電信行動上網流量 10G、無論是中華電信的 4G/5G 皆可使用。
本次優惠也是將來銀行跟大股東中華電信合作的第三案，先前已推出「投保旅平險送海外漫遊」、「綁定無紙化帳單享點數回饋」，今年夏天瞄準年輕人，再推「開戶贈流量及最高 6% 刷卡回饋」，就是要國人享受盛夏光年，無論是出遊、上網、購物都有絕佳好康可享，想對全球暖化的國人亦可透過無紙化友善對待地球再享價值 800 元的點數回饋。
將來銀行提醒，近期要出國的旅客千萬別忘記在將來銀行 App 投保海外旅平險，不分男女老少，投保時輸入活動序號「CHTINS」，無論是遊日韓、東南亞、中港澳、美加、紐澳均可享最低 0 元漫遊優惠，漫遊天數最長達 30 天。
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