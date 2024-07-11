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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Permian Resources Corp - Class A(PR-US)EPS預估下修至1.66元，預估目標價為20.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-11 12:15

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Permian Resources Corp - Class A(PR-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.7元下修至1.66元，其中最高估值1.96元，最低估值1.25元，預估目標價為20.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.96(1.96)2.472.551.8
最低值1.25(1.25)0.7311.8
平均值1.65(1.66)1.871.921.8
中位數1.66(1.7)1.981.821.8

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值53.41億57.51億60.06億50.53億
最低值49.08億41.57億46.29億50.53億
平均值51.36億53.42億55.07億50.53億
中位數51.34億53.86億55.63億50.53億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.06-2.460.461.611.24
營業收入9.44億5.80億10.30億21.31億31.21億

詳細資訊請看美股內頁：
Permian Resources Corp - Class A(PR-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股市場預估EPSPR

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