鉅亨速報 - Factset 最新調查：Permian Resources Corp - Class A(PR-US)EPS預估下修至1.66元，預估目標價為20.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-11 12:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Permian Resources Corp - Class A(PR-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.7元下修至1.66元，其中最高估值1.96元，最低估值1.25元，預估目標價為20.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.96(1.96)
|2.47
|2.55
|1.8
|最低值
|1.25(1.25)
|0.73
|1
|1.8
|平均值
|1.65(1.66)
|1.87
|1.92
|1.8
|中位數
|1.66(1.7)
|1.98
|1.82
|1.8
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|53.41億
|57.51億
|60.06億
|50.53億
|最低值
|49.08億
|41.57億
|46.29億
|50.53億
|平均值
|51.36億
|53.42億
|55.07億
|50.53億
|中位數
|51.34億
|53.86億
|55.63億
|50.53億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.06
|-2.46
|0.46
|1.61
|1.24
|營業收入
|9.44億
|5.80億
|10.30億
|21.31億
|31.21億
詳細資訊請看美股內頁：
Permian Resources Corp - Class A(PR-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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