日本5月核心機械訂單意外下跌 復甦前景蒙塵

鉅亨網編輯林羿君 2024-07-11 11:19

作為衡量日本企業資本支出主要指標的核心機械訂單，5 月意外下降 3.2%，連二月走跌，且遜於市場預期，凸顯日本經濟的脆弱性。

日本內閣府 (10) 日公布數據，經季節調整後，5 月核心機械訂單較前月下跌 3.2%，低於市場預期的月增 0.8%。內閣府也將機械訂單前景評估，從「回升成長」下修至「停滯成長」。

分析師認為，由於日本央行已開始放鬆非常規政策，機械訂單放緩可能會阻礙日本央行貨幣正常化的腳步。

去年同一時期的 5 月核心機械訂單成長了 10.8%，核心機械訂單為日本 280 家機械廠商所接獲的生產設備用機械訂單金額的統計值，所接獲的機械訂單，預計於 6 個月後出貨，故被視為日本廠商資本支出的領先指標。

內閣府調查顯示，1 月至 3 月核心訂單季增 4.4%，但預計第二季將下降 1.6%。

因應數位化與綠色轉型的需求，提高勞動生產力並應對長期勞力短缺，資本支出是日本的焦點之一，如今關鍵數據意外出現下跌，復甦前景蒙上陰影。