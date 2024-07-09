劍指中國！日本、菲律賓簽相互准入協定 擴大聯合訓練範圍

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 16:00

在中菲兩國南海摩擦日益激烈之際，菲律賓與日本周一（8 日）簽署相互准入協定，擴大聯合訓練範圍，允許兩國互派軍隊和自衛隊到對方領土訓練，此舉被外界視為劍指中國。

日本外務大臣上川陽子和防衛大臣木原稔於 7 日至 8 日訪問菲律賓，並與菲律賓外長馬納羅、防長特奧多羅在菲國首都馬尼拉舉行日菲外長防長「2+2」磋商，完成上述協定簽署。

據《路透》報導，上川陽子稱該協定是一項「里程碑式的成就」。特奧多羅也說：「這是我們共同努力，確保基於規則的國際秩序的又一個里程碑。」他說，日本支持馬尼拉在南海問題上的立場。

據日本《共同社》報導，菲律賓與日本的《互惠准入協定》生效後，日本自衛隊可以正式參加一年一度的美菲「肩並肩」聯合演習，此前日本以觀察員身份參加演習。

菲媒指出，菲日《互惠准入協定》最早在 2022 年菲日「2+2」磋商中首次提出；2023 年 11 月，菲律賓和日本開始談判。該協定建立了簡化雙邊機制，讓兩國能以更快的速度在對方國土上部署軍事力量，以支持更多聯合軍事訓練，乃至聯合軍事行動。

日本與菲律賓簽署《互惠准入協定》，象徵兩國進入「準軍事同盟」關係。

中國南海研究院海洋法律與政策研究所副所長丁鐸周一表示，日菲《互惠准入協定》為日本防衛力量和裝備進入菲國打開了方便之門，未來雙方在南海展開聯合軍事演習的頻率可能會更高，種類課目可能會更多，針對性更強，雙方軍事情報共享和訊息系統互操作性的融合程度會更高。

《路透》指出，菲律賓和日本是美國在亞洲的盟友，他們在南海問題上採取與中國對抗的立場。今年 4 月，美日菲領導人舉行了首場三邊會談。

日本自衛隊人士表示，日本自衛隊與美菲陸戰隊在南海離島展開聯合訓練，將對北京釋出強烈信號。