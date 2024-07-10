鉅亨速報 - Factset 最新調查：廣達(2382-TW)目標價調升至355元，幅度約4.11%
鉅亨網新聞中心 2024-07-10 20:10
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對廣達(2382-TW)提出目標價估值：中位數由341元上修至355元，調升幅度4.11%。其中最高估值405元，最低估值250元。
綜合評級 - 共有22位分析師給予廣達(2382-TW)評價：積極樂觀19位、保持中立1位、保守悲觀1位。
廣達(2382-TW)今(10日)收盤價為341元。近5日股價上漲10.71%，相關電腦週邊近5日上漲3.34%，集中市場加權指數上漲3.6%，股價漲幅表現優於大盤。
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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