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鉅亨速報 - Factset 最新調查：群創(3481-TW)EPS預估下修至-0.27元，預估目標價為15.6元

鉅亨網新聞中心 2024-07-11 08:10

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對群創(3481-TW)做出2024年EPS預估：中位數由-0.15元下修至-0.27元，其中最高估值1.1元，最低估值-0.83元，預估目標價為15.6元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年
最高值1.1(1.1)1.6
最低值-0.83(-0.83)0.08
平均值-0.17(-0.11)0.54
中位數-0.27(-0.15)0.27

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年
最高值242,833,000251,995,000
最低值219,834,000226,911,340
平均值228,377,430233,590,180
中位數226,375,000229,289,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS-2.01-2.765.530.17
營業收入
(單位：新台幣千元)		211,740,557223,715,758350,076,690269,911,051

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3481/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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