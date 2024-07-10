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台股續寫歷史新高！綠能發光？今日盤勢重點一次看

鉅亨研報 2024-07-10 16:18

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台股續寫歷史新高！綠能發光？今日盤勢重點一次看。(圖:shutterstock)

1. 鮑爾國會聽證會登場，美股 (09) 日漲多跌少，惟道瓊指數下跌 0.13%，標普 500 指數連續第五個交易日寫歷史新高，創 1 月以來最長連漲紀錄。

2. 台股 (10) 日早盤開低震盪，指數一度跌逾 200 點，最低來到 23682.49 點。營建類股、綠能環保與玻璃陶瓷族群買盤點火，電子權值股台積電 (2330-TW)、廣達(2382-TW) 買盤有撐，指數終場上漲 107 點，收 24007.08 點，再寫台股歷史新高。

3. 綠能族群表現亮眼，中興電 (1513-TW) 攻上漲停、亞力 (1514-TW)、森崴能源(6806-TW) 皆有漲勢；矽光子概念股創威 (6530-TW)、正淩(8147-TW)、上詮(3363-TW)、光聖(6442-TW)、益登(3048-TW) 亮燈漲停。

每日盤勢重點如何快速掌握？台股開盤日早上 8:30 準時鎖定「今天 Shot 這盤」

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