台股續寫歷史新高！綠能發光？今日盤勢重點一次看

2. 台股 (10) 日早盤開低震盪，指數一度跌逾 200 點，最低來到 23682.49 點。營建類股、綠能環保與玻璃陶瓷族群買盤點火，電子權值股台積電 (2330-TW)、廣達(2382-TW) 買盤有撐，指數終場上漲 107 點，收 24007.08 點，再寫台股歷史新高。