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鉅亨速報

營收速報 - 緯穎(6669)6月營收307.58億元年增率高達36.05％

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 17:16

緯穎(6669-TW)今天公告2024年6月營收為新台幣307.58億元，年增率36.05%，月增率24.23%。

今年1-6月累計營收為1,471.09億元，累計年增率12.7%。

最新價為2620元，近5日股價上漲2.1%，相關電腦週邊上漲2.41%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-306 張
  • 外資買賣超：-456 張
  • 投信買賣超：+147 張
  • 自營商買賣超：+3 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/6 307.58億 36% 24%
24/5 247.60億 60% 13%
24/4 219.63億 21% -17%
24/3 265.14億 -24% 9%
24/2 243.26億 6% 29%
24/1 187.88億 14% -7%

緯穎(6669-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為資料中心產品。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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