營收速報 - 協益(5356)6月營收3.20億元年增率高達51.42％
鉅亨網新聞中心 2024-07-10 17:16
今年1-6月累計營收為17.48億元，累計年增率20.1%。
最新價為37.85元，近5日股價上漲2.33%，相關電腦及週設類指數下跌-1.07%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+124 張
- 外資買賣超：+159 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-35 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/6
|3.20億
|51%
|11%
|24/5
|2.87億
|26%
|4%
|24/4
|2.75億
|14%
|16%
|24/3
|2.38億
|-15%
|38%
|24/2
|1.73億
|-32%
|-62%
|24/1
|4.56億
|88%
|10%
協益(5356-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為雷射印表機碳粉匣、給皂器、汽車音響用面板之製造、塑膠鋼模。電子基板之裝著加工與組裝測試、電腦週邊產品、電子。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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