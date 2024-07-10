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鉅亨速報

營收速報 - 協益(5356)6月營收3.20億元年增率高達51.42％

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 17:16

協益(5356-TW)今天公告2024年6月營收為新台幣3.20億元，年增率51.42%，月增率11.44%。

今年1-6月累計營收為17.48億元，累計年增率20.1%。

最新價為37.85元，近5日股價上漲2.33%，相關電腦及週設類指數下跌-1.07%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+124 張
  • 外資買賣超：+159 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-35 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/6 3.20億 51% 11%
24/5 2.87億 26% 4%
24/4 2.75億 14% 16%
24/3 2.38億 -15% 38%
24/2 1.73億 -32% -62%
24/1 4.56億 88% 10%

協益(5356-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為雷射印表機碳粉匣、給皂器、汽車音響用面板之製造、塑膠鋼模。電子基板之裝著加工與組裝測試、電腦週邊產品、電子。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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