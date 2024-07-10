營收速報 - 上曜(1316)6月營收1.57億元年增率高達340.43％
鉅亨網新聞中心 2024-07-10 17:15
今年1-6月累計營收為6.04億元，累計年增率25.43%。
最新價為19.5元，近5日股價上漲2.16%，相關建材營造下跌-0.66%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+4810 張
- 外資買賣超：+4811 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/6
|1.57億
|340%
|56%
|24/5
|1.01億
|137%
|-15%
|24/4
|1.19億
|36%
|27%
|24/3
|9,320萬
|48%
|69%
|24/2
|5,528萬
|-73%
|-30%
|24/1
|7,922萬
|67%
|46%
上曜(1316-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業務。不動產買賣業務。不動產租賃業務。
最新相關新聞
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 營收速報 - 金麗-KY(8429)6月營收1,083萬元年增率高達90.6％
- 營收速報 - 台灣虎航-創(6757)6月營收14.21億元年增率高達30.26％
- 營收速報 - 安普新(6743)6月營收6.46億元年增率高達110.25％
- 營收速報 - 緯穎(6669)6月營收307.58億元年增率高達36.05％
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇