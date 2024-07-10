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鉅亨速報

營收速報 - 上曜(1316)6月營收1.57億元年增率高達340.43％

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 17:15

上曜(1316-TW)今天公告2024年6月營收為新台幣1.57億元，年增率340.43%，月增率55.65%。

今年1-6月累計營收為6.04億元，累計年增率25.43%。

最新價為19.5元，近5日股價上漲2.16%，相關建材營造下跌-0.66%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+4810 張
  • 外資買賣超：+4811 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/6 1.57億 340% 56%
24/5 1.01億 137% -15%
24/4 1.19億 36% 27%
24/3 9,320萬 48% 69%
24/2 5,528萬 -73% -30%
24/1 7,922萬 67% 46%

上曜(1316-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業務。不動產買賣業務。不動產租賃業務。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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