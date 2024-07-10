機器人商機火熱，轉型成功的成長股！

永誠資產管理處 2024-07-10 17:09

自動化、機器人相關族群人氣居高不下，目前多檔上市櫃企業中，要在營運上看到營收獲利明顯受惠產業趨勢，恐怕沒那麼快，而在題材及作夢行情暫告一段落後，通常就會進入等待營運繳出數字的空窗期，此時消息及籌碼影響程度就會加大，而此時從相關商機中留意成長幅度已拉高之個股，不失為一不錯的方向。

今天來看看 4571 鈞興 - KY。鈞興主要業務是客製化齒輪、齒輪箱相關產品。生活或工業中各種會運用到齒輪的機具，包含交通、醫療、工業、園林、電動工具、機器人等都能看到鈞興產品的影子。其中精密齒輪以及諧波減速器就是機器人及工業用機器人會使用的產品。

近兩年多來，通膨壓力上升後，鈞興也面臨到產業庫存調整問題，去年及前年的年度營收都衰退，今年庫回回補力道已明顯增強，主要客戶的訂單量與營收成長大致相近，上半年營收年增 39%，全年也有望維持此成長幅度，可說 2024 年是重返成長，且成長力道極強的一年。

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而在產品比重部分，電動工具及園林工具仍是主力品項，大約各占 7 成、2 成，代表機器人相關齒輪產品目前僅有個位數百分比，但重要在於今年機器人相關營收可以享翻倍成長，在毛利率偏高的產品大舉成長下，對於後續企業轉型的預期也會更加明朗，往往也是評價得以向上拉升的關鍵。

公司在 2024 年度經營政策其中一項，是在越南設立第二生產基地。前幾年的新廠在前年開始量產後，目前稼動率達到約 8 成水平，並還有增設設備的計畫，明年總產能有望提升超過 3 成；另外因為現在越南設工廠會需要採購更多當地原料，二期工廠預期在今年底或明年初就會開工，並在明年下半年量產貢獻營運，明年獲利有望再成長約 15%；以當前估值來看，本益比尚落在 20 倍以下，屬於傳統工具機類股的估值，若陸續轉變成機器人重要供應鏈，可期待後續價格表現空間。

（文章來源：永誠資產管理處 江太壹分析師）

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