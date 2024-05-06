檢舉逃漏稅獎金變難賺？國稅局：網路公開資訊不算數 要有往來單據

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-06 19:19

網路媒體多元又便利，常有民眾以網路或廣播、電視等公開資訊向稽徵機關提出檢舉，但若要藉這些資料來賺檢舉逃漏稅獎金發小財，已沒那麼容易。財政部北區國稅局表示，檢舉人若未檢附可供偵查的具體事證，至少要有往來單據供舉證，否則難以認定被檢舉人的確有逃漏稅。

國稅局說明，檢舉人向稽徵機關檢舉案件時，應提供檢舉人姓名及地址、被檢舉者之姓名及地址，如係公司或商號，其名稱、負責人姓名及營業地址、所檢舉違章漏稅之事實及可供偵查之「具體事證」，例如：訂購單、送貨單、付款證明、信用卡簽單、匯款單、現金簽收紀錄等皆可，如有欠缺，稽徵機關應通知檢舉人於文到 10 日內補正或提供新事證，逾期未提供者，即依上開作業要點規定不予受理。

國稅局指出，依「各級稽徵機關處理違章漏稅及檢舉案件作業要點」第 16 點規定，民眾如果直接依據網路、報章雜誌、政府公報、廣播電視或其他一般民眾皆可取得之各項公開資訊提出檢舉，卻未檢附可供偵查之具體事證，在稽徵機關通知檢舉人限期補正或提供新事證後，逾期未提供者，得免議存查。