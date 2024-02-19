國稅局提醒電商小老闆 銷售貨物8萬、勞務4萬即要課稅

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-02-19 18:14

隨著網路科技發達及後疫情時代消費習慣改變，許多交易模式已由實體店面走向網路銷售，農曆新年期間，透過網路銷售年貨情形更是熱絡，財政部南區國稅局提醒經營「無實體店面」的個人賣家，當月凡銷售貨物 8 萬元、銷售勞務 4 萬元起，即要在 2 月底前辦理稅徵登記。

國稅局表示，個人以營利為目的，透過網路銷售貨物或勞務，且未經營實體店面，如果當月銷售額已達銷售貨物 8 萬元、銷售勞務 4 萬元的起徵點，應向國稅局辦理稅籍登記，並應於網路銷售頁面清楚揭露「營業人名稱」及「統一編號」等營業資訊，以方便消費者辨識。

舉例說明，王小姐 113 年 1 月分別透過 A 平台及 B 平台銷售年節商品，2 平台各收款 50,000 元，當月銷售額合計 100,000 元，已達營業稅起徵點，最遲應於次月底（即 113 年 2 月底）前向國稅局辦理稅籍登記，繳納營業稅，並於其網路銷售頁面揭露「營業人名稱」及「統一編號」之營業資訊。