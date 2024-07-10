鉅亨速報 - Factset 最新調查：瓦勒羅能源(VLO-US)EPS預估下修至13.99元，預估目標價為175.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-10 20:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對瓦勒羅能源(VLO-US)做出2024年EPS預估：中位數由14.46元下修至13.99元，其中最高估值21.79元，最低估值9.8元，預估目標價為175.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|21.79(21.79)
|17.32
|16.05
|14.3
|最低值
|9.8(9.8)
|9.06
|10.28
|14.14
|平均值
|14.48(14.59)
|14.21
|13.15
|14.22
|中位數
|13.99(14.46)
|14.7
|13.15
|14.22
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1,415.73億
|1,389.69億
|1,351.21億
|最低值
|1,142.59億
|1,051.12億
|909.93億
|平均值
|1,308.87億
|1,246.74億
|1,123.68億
|中位數
|1,323.00億
|1,272.36億
|1,124.05億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|5.84
|-3.50
|2.27
|29.04
|24.92
|營業收入
|1,083.17億
|648.78億
|1,139.95億
|1,766.86億
|1,448.01億
詳細資訊請看美股內頁：
瓦勒羅能源(VLO-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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