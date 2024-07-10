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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：瓦勒羅能源(VLO-US)EPS預估下修至13.99元，預估目標價為175.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 20:15

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對瓦勒羅能源(VLO-US)做出2024年EPS預估：中位數由14.46元下修至13.99元，其中最高估值21.79元，最低估值9.8元，預估目標價為175.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值21.79(21.79)17.3216.0514.3
最低值9.8(9.8)9.0610.2814.14
平均值14.48(14.59)14.2113.1514.22
中位數13.99(14.46)14.713.1514.22

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值1,415.73億1,389.69億1,351.21億
最低值1,142.59億1,051.12億909.93億
平均值1,308.87億1,246.74億1,123.68億
中位數1,323.00億1,272.36億1,124.05億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS5.84-3.502.2729.0424.92
營業收入1,083.17億648.78億1,139.95億1,766.86億1,448.01億

詳細資訊請看美股內頁：
瓦勒羅能源(VLO-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSVLO

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