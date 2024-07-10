鉅亨速報 - Factset 最新調查：Avis預算集團(CAR-US)EPS預估下修至11.15元，預估目標價為155.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-10 14:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Avis預算集團(CAR-US)做出2024年EPS預估：中位數由11.54元下修至11.15元，其中最高估值14.15元，最低估值4.25元，預估目標價為155.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|14.15(14.15)
|21.06
|31.22
|最低值
|4.25(9.13)
|12.14
|11.08
|平均值
|10.83(11.77)
|16.37
|19.12
|中位數
|11.15(11.54)
|16.47
|15.05
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|123.53億
|127.23億
|128.97億
|最低值
|118.97億
|124.50億
|127.61億
|平均值
|121.65億
|125.67億
|128.27億
|中位數
|122.01億
|125.22億
|128.24億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.98
|-9.71
|19.44
|57.16
|42.08
|營業收入
|91.72億
|54.02億
|93.13億
|119.94億
|120.08億
詳細資訊請看美股內頁：
Avis預算集團(CAR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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