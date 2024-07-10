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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Avis預算集團(CAR-US)EPS預估下修至11.15元，預估目標價為155.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 14:15

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Avis預算集團(CAR-US)做出2024年EPS預估：中位數由11.54元下修至11.15元，其中最高估值14.15元，最低估值4.25元，預估目標價為155.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值14.15(14.15)21.0631.22
最低值4.25(9.13)12.1411.08
平均值10.83(11.77)16.3719.12
中位數11.15(11.54)16.4715.05

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值123.53億127.23億128.97億
最低值118.97億124.50億127.61億
平均值121.65億125.67億128.27億
中位數122.01億125.22億128.24億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS3.98-9.7119.4457.1642.08
營業收入91.72億54.02億93.13億119.94億120.08億

詳細資訊請看美股內頁：
Avis預算集團(CAR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCAR

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