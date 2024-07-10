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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Interactive Brokers Group Inc - Class A(IBKR-US)EPS預估上修至6.84元，預估目標價為145.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 16:15

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Interactive Brokers Group Inc - Class A(IBKR-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.67元上修至6.84元，其中最高估值6.95元，最低估值6.62元，預估目標價為145.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值6.95(6.9)7.497.57.92
最低值6.62(6.45)6.426.887.92
平均值6.8(6.7)6.937.237.92
中位數6.84(6.67)6.887.327.92

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值50.55億54.12億56.48億59.16億
最低值49.19億49.38億53.04億59.16億
平均值50.10億51.70億54.74億59.16億
中位數50.42億52.33億54.65億59.16億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS----------
營業收入26.40億24.98億29.75億41.85億78.56億

詳細資訊請看美股內頁：
Interactive Brokers Group Inc - Class A(IBKR-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSIBKR

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