鉅亨速報 - Factset 最新調查：Interactive Brokers Group Inc - Class A(IBKR-US)EPS預估上修至6.84元，預估目標價為145.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-10 16:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Interactive Brokers Group Inc - Class A(IBKR-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.67元上修至6.84元，其中最高估值6.95元，最低估值6.62元，預估目標價為145.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.95(6.9)
|7.49
|7.5
|7.92
|最低值
|6.62(6.45)
|6.42
|6.88
|7.92
|平均值
|6.8(6.7)
|6.93
|7.23
|7.92
|中位數
|6.84(6.67)
|6.88
|7.32
|7.92
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|50.55億
|54.12億
|56.48億
|59.16億
|最低值
|49.19億
|49.38億
|53.04億
|59.16億
|平均值
|50.10億
|51.70億
|54.74億
|59.16億
|中位數
|50.42億
|52.33億
|54.65億
|59.16億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|--
|--
|--
|營業收入
|26.40億
|24.98億
|29.75億
|41.85億
|78.56億
詳細資訊請看美股內頁：
Interactive Brokers Group Inc - Class A(IBKR-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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