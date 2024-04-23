向比特幣、美債看齊！紐約證交所向市場徵求全天交易意見

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-04-23 09:46

英國《金融時報》等外媒周一 (22 日) 報導，紐約證交所正調查市場參與者對全天候交易的看法，調查由紐交所數據分析團隊發起的，而非管理階層，但這也凸顯市場對在美東時間隔夜時段交易股票的興趣日益濃厚。向全天候交易的潛在轉變是金融市場的一項重大發展，此舉可能會對全球交易格局產生深遠影響。

紐交所在調查中詢問受訪者是否認為應在周末，或每周五個工作日進行全天候交易，以及應如何保護投資人免受價格波動的影響並且要如何進行隔夜交易等。該機構還詢問是否同意與其花時間進行隔夜交易，不如把時間和精力放在常規的市場交易上。目前紐交所及那斯達克和芝加哥期權交易所交易時間為美東時間周一至周五上午 9 點半至下午 4 點。

在美國，加密貨幣、美國公債跟外匯等資產可周一到週五進行全天候交易，而在上述調查發起之際，美國證交會 (SEC) 正審查避險基金 Point72 支援的新創企業 24 Exchange 申請的首個 24 小時交易平台。這是 24 Exchange 第二度提出申請，去年曾因運營和技術問題撤回申請。

股票交易所由 SEC 直接監管，並對其穩定性和安全性進行測試，修改任何規則都需要獲得該機構的批准。

知情人士透露，負責監管證券買賣匯總記錄帶的委員會已開始著手研究全天候交易所涉及的問題，例如由誰來承擔成本，但由於流動性問題，以及對結算風險等問題的擔憂，一些券商機構對隔夜交易的興趣不大。

一位機構經紀商表示，一些人有 24 小時交易的需求，但不一定整個市場都有需求，且人員配備可能是另一個棘手的問題。

喬治城大學金融學教授 James Angel 表示，我不知道半夜時的交易量會有多少，但全天候交易在商業上是否可行並非由 SEC 決定，應讓市場決定，成功的話對大家都好，失敗就難逃損失。

目前，美國一些零售經紀商如 Robinhood Markets(HOOD-US) 和 Interactive Brokers(IBKR-US) 有提供周一到周五全天候交易美國股票的服務，讓海外散戶在白天交易股票。