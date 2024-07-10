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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：希爾頓分時度假俱樂部(HGV-US)EPS預估上修至4.54元，預估目標價為55.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 10:16

根據FactSet最新調查，共6位分析師，對希爾頓分時度假俱樂部(HGV-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.41元上修至4.54元，其中最高估值5元，最低估值3.63元，預估目標價為55.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值5(5)5.546.08
最低值3.63(3.35)2.796.08
平均值4.44(4.27)4.76.08
中位數4.54(4.41)4.946.08

市場預估營收

預估值2024年2025年
最高值53.91億57.44億
最低值50.28億50.85億
平均值51.91億54.47億
中位數52.09億54.89億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.42-2.361.752.932.80
營業收入18.38億8.94億23.35億38.35億39.78億

詳細資訊請看美股內頁：
希爾頓分時度假俱樂部(HGV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSHGV

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