鉅亨速報 - Factset 最新調查：希爾頓分時度假俱樂部(HGV-US)EPS預估上修至4.54元，預估目標價為55.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-10 10:16
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對希爾頓分時度假俱樂部(HGV-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.41元上修至4.54元，其中最高估值5元，最低估值3.63元，預估目標價為55.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|5(5)
|5.54
|6.08
|最低值
|3.63(3.35)
|2.79
|6.08
|平均值
|4.44(4.27)
|4.7
|6.08
|中位數
|4.54(4.41)
|4.94
|6.08
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|最高值
|53.91億
|57.44億
|最低值
|50.28億
|50.85億
|平均值
|51.91億
|54.47億
|中位數
|52.09億
|54.89億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.42
|-2.36
|1.75
|2.93
|2.80
|營業收入
|18.38億
|8.94億
|23.35億
|38.35億
|39.78億
詳細資訊請看美股內頁：
希爾頓分時度假俱樂部(HGV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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