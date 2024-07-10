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鉅亨速報

營收速報 - 工信(5521)6月營收5.97億元年增率高達35.24％

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 14:18

工信(5521-TW)今天公告2024年6月營收為新台幣5.97億元，年增率35.24%，月增率10.97%。

今年1-6月累計營收為31.45億元，累計年增率32.05%。

最新價為12.2元，近5日股價下跌-2.42%，相關建材營造下跌-0.66%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-276 張
  • 外資買賣超：-268 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-8 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/6 5.97億 35% 11%
24/5 5.38億 19% 4%
24/4 5.18億 10% -9%
24/3 5.70億 48% 40%
24/2 4.08億 19% -21%
24/1 5.14億 79% 19%

工信(5521-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為道路、橋樑、隧道、碼頭、捷運等土木工程及房屋建築工程營造。地質鑽探工程承攬。前項工程有關材料之買賣及進出口。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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