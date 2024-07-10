營收速報 - 工信(5521)6月營收5.97億元年增率高達35.24％
鉅亨網新聞中心 2024-07-10 14:18
今年1-6月累計營收為31.45億元，累計年增率32.05%。
最新價為12.2元，近5日股價下跌-2.42%，相關建材營造下跌-0.66%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-276 張
- 外資買賣超：-268 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-8 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/6
|5.97億
|35%
|11%
|24/5
|5.38億
|19%
|4%
|24/4
|5.18億
|10%
|-9%
|24/3
|5.70億
|48%
|40%
|24/2
|4.08億
|19%
|-21%
|24/1
|5.14億
|79%
|19%
工信(5521-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為道路、橋樑、隧道、碼頭、捷運等土木工程及房屋建築工程營造。地質鑽探工程承攬。前項工程有關材料之買賣及進出口。
最新相關新聞
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 營收速報 - 采鈺(6789)6月營收8.92億元年增率高達38.79％
- 營收速報 - 慧友(5484)6月營收6,793萬元年增率高達117.97％
- 營收速報 - 加捷生醫(4109)6月營收7,186萬元年增率高達156.67％
- 營收速報 - 谷崧(3607)6月營收3.00億元年增率高達62.94％
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇