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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：樂金飛利浦ADR(LPL-US)EPS預估下修至-0.61元，預估目標價為4.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 14:16

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對樂金飛利浦ADR(LPL-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.57元下修至-0.61元，其中最高估值1.32元，最低估值-1.3元，預估目標價為4.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值1.32(1.32)0.621.57
最低值-1.3(-1.3)0.130.18
平均值-0.52(-0.5)0.310.66
中位數-0.61(-0.57)0.20.56

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值205.84億248.33億260.91億
最低值169.42億163.53億169.10億
平均值188.64億198.70億203.59億
中位數189.92億197.91億208.24億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-3.11-0.101.33-3.05-2.68
營業收入201.30億205.36億260.91億200.75億163.24億

詳細資訊請看美股內頁：
樂金飛利浦ADR(LPL-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股市場預估EPSLPL

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