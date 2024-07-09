鉅亨速報 - Factset 最新調查：樂金飛利浦ADR(LPL-US)EPS預估上修至-0.57元，預估目標價為4.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 02:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對樂金飛利浦ADR(LPL-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.61元上修至-0.57元，其中最高估值1.32元，最低估值-1.3元，預估目標價為4.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1.32(1.32)
|0.62
|1.57
|最低值
|-1.3(-1.3)
|0.08
|0.18
|平均值
|-0.5(-0.51)
|0.3
|0.63
|中位數
|-0.57(-0.61)
|0.2
|0.55
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|205.84億
|248.33億
|260.91億
|最低值
|169.35億
|163.53億
|169.10億
|平均值
|187.53億
|197.19億
|202.03億
|中位數
|188.79億
|197.49億
|200.88億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-3.11
|-0.10
|1.33
|-3.05
|-2.68
|營業收入
|201.30億
|205.36億
|260.91億
|200.75億
|163.24億
詳細資訊請看美股內頁：
樂金飛利浦ADR(LPL-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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