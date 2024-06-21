鉅亨速報 - Factset 最新調查：樂金飛利浦ADR(LPL-US)EPS預估上修至-0.68元，預估目標價為4.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-06-21 22:10
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對樂金飛利浦ADR(LPL-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.73元上修至-0.68元，其中最高估值1.32元，最低估值-1.3元，預估目標價為4.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1.32(1.32)
|0.62
|1.57
|最低值
|-1.3(-1.3)
|0.08
|0.18
|平均值
|-0.48(-0.52)
|0.28
|0.61
|中位數
|-0.68(-0.73)
|0.19
|0.56
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|205.84億
|248.33億
|260.91億
|最低值
|169.35億
|160.07億
|165.52億
|平均值
|186.55億
|197.31億
|200.76億
|中位數
|187.27億
|197.49億
|193.52億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-3.11
|-0.10
|1.33
|-3.05
|-2.68
|營業收入
|201.30億
|205.36億
|260.91億
|200.75億
|163.24億
詳細資訊請看美股內頁：
樂金飛利浦ADR(LPL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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