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鉅亨速報

外資近5日買超個股

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 08:49

1. 外資累計買超 5 日的股票
元大台灣價值高息 (00940-TW)、聯電 (2303-TW)、統一台灣高息動能 (00939-TW)、新光金 (2888-TW)、國泰金 (2882-TW)

2. 外資累計買超 4 日的股票
元大台灣價值高息 (00940-TW)、聯電 (2303-TW)、統一台灣高息動能 (00939-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、國泰金 (2882-TW)

3. 外資累計買超 3 日的股票
元大台灣價值高息 (00940-TW)、聯電 (2303-TW)、統一台灣高息動能 (00939-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、國泰金 (2882-TW)

4. 外資累計買超 2 日的股票
聯電 (2303-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、國泰金 (2882-TW)、中信上游半導體 (00941-TW)

5. 外資當日 (09) 買超的股票
聯電 (2303-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、中信上游半導體 (00941-TW)、廣達 (2382-TW)
 

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聯電54.6-1.27%
新光金11.21.82%
國泰金62.50.64%
廣達335.5-0.15%
元大台灣價值高息10.280.10%
統一台灣高息動能14.94-0.40%
群益台灣精選高息26.03-0.12%
中信上游半導體16.13-0.19%

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#避雷針

偏強
新光金

80.65%

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#均線指標上攻

偏強
新光金

80.65%

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#大戶買散戶拋

偏強
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#空頭三星

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一息動

100%

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偏強
群高息

76.19%

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#營收創高股

偏強
新光金

80.65%

勝率
偏強
國泰金

80.65%

勝率

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