鉅亨速報 - Factset 最新調查：廣達(2382-TW)EPS預估上修至13.75元，預估目標價為341元
鉅亨網新聞中心 2024-07-10 08:10
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對廣達(2382-TW)做出2024年EPS預估：中位數由13.67元上修至13.75元，其中最高估值15.19元，最低估值12.01元，預估目標價為341元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|15.19(15.19)
|19.52
|24.3
|最低值
|12.01(12)
|13.62
|15.61
|平均值
|13.74(13.59)
|17.12
|20.14
|中位數
|13.75(13.67)
|17.42
|20.9
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1,556,869,470
|3,313,186,090
|4,013,133,250
|最低值
|1,275,408,000
|1,635,394,440
|1,825,067,250
|平均值
|1,456,021,870
|2,073,760,650
|2,699,933,230
|中位數
|1,455,878,000
|1,957,302,000
|2,690,975,870
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|10.29
|7.51
|8.73
|6.57
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|1,085,611,052
|1,280,429,312
|1,129,453,350
|1,090,858,851
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2382/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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