鉅亨速報 - Factset 最新調查：台光電(2383-TW)EPS預估上修至27.72元，預估目標價為570元
鉅亨網新聞中心 2024-07-10 08:10
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對台光電(2383-TW)做出2024年EPS預估：中位數由27.51元上修至27.72元，其中最高估值29.2元，最低估值25.95元，預估目標價為570元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|29.2(29.2)
|35.03
|42.55
|最低值
|25.95(25.95)
|24.96
|30.69
|平均值
|27.59(27.52)
|30.41
|35.77
|中位數
|27.72(27.51)
|30.43
|35.23
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|61,359,000
|69,303,770
|79,387,010
|最低值
|57,249,000
|53,965,000
|64,717,000
|平均值
|59,028,370
|63,868,920
|72,134,600
|中位數
|58,611,000
|64,941,500
|72,082,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|16.35
|15.24
|16.5
|11.33
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|41,296,217
|38,672,549
|38,500,026
|27,200,786
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2383/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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