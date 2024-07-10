search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：台光電(2383-TW)EPS預估上修至27.72元，預估目標價為570元

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 08:10

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對台光電(2383-TW)做出2024年EPS預估：中位數由27.51元上修至27.72元，其中最高估值29.2元，最低估值25.95元，預估目標價為570元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值29.2(29.2)35.0342.55
最低值25.95(25.95)24.9630.69
平均值27.59(27.52)30.4135.77
中位數27.72(27.51)30.4335.23

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值61,359,00069,303,77079,387,010
最低值57,249,00053,965,00064,717,000
平均值59,028,37063,868,92072,134,600
中位數58,611,00064,941,50072,082,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS16.3515.2416.511.33
營業收入
(單位：新台幣千元)		41,296,21738,672,54938,500,02627,200,786

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2383/financials/ratios

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
台光電5061.00%
美元/台幣32.540.14%

鉅亨贏指標

了解更多

#動能均線獲利股

偏強
台光電

85.71%

勝率

#營收創高股

偏強
台光電

85.71%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty