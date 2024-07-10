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鉅亨速報 - Factset 最新調查：中信金(2891-TW)EPS預估下修至3.27元，預估目標價為39.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 08:10

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對中信金(2891-TW)做出2024年EPS預估：中位數由3.29元下修至3.27元，其中最高估值3.44元，最低估值3元，預估目標價為39.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值3.44(3.44)3.873.51
最低值3(3)2.93.15
平均值3.26(3.26)3.273.38
中位數3.27(3.29)3.233.43

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值242,762,000245,624,000204,339,380
最低值156,319,000144,955,000179,120,580
平均值186,455,770188,585,060193,073,240
中位數168,976,440177,043,830194,416,500

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS2.821.552.732.15
營業收入
(單位：新台幣千元)		136,576,427139,252,299186,057,824194,406,321

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2891/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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