〈焦點股〉廣達Q2營收逾2成寫17年同期新高 帶量衝高
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-09 10:00
廣達 (2382-TW) 第二季營收達 3099.54 億元，年增超過 2 成，寫下 17 年以來歷史同期新高，激勵廣達今 (9) 日股價帶量衝高，跳空漲逾半根停板，盤中最高來到 342.5 元，開盤半小時，成交已爆量超過 3 萬張。
廣達今天早盤跳空開高，漲逾半根停板，盤中最高漲至 342.5 元，股價再度創下新天價，雖然隨後漲幅收斂，但仍漲逾 3%，成交爆量超過 3 萬張。觀察三大法人近日籌碼動向，上周三大法人合計賣超 3129 張，昨 (8) 日則買超 4794 張。
廣達指出，第二季在 GPU 供料更順暢後，進一步帶動伺服器出貨，因此維持先前看法，伺服器全年將有雙位數成長，AI 伺服器占比超過 5 成。而時序進到下半年，也將迎來大爆發，相關營收將陸續開出。
廣達 6 月營收 1113.18 億元，月增 9.9%，年增 23.4%，創 19 個月以來單月新高。第二季營收 3099.54 億元，季增 19.79%，年增 26.48%，創 17 年同期新高。累計今年上半年營收 5688.94 億元，年增 11.28%。
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