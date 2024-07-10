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鉅亨速報 - Factset 最新調查：雙鴻(3324-TW)EPS預估上修至23.48元，預估目標價為940元

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 08:10

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對雙鴻(3324-TW)做出2024年EPS預估：中位數由22.99元上修至23.48元，其中最高估值26.79元，最低估值16.95元，預估目標價為940元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值26.79(26.79)40.656.25
最低值16.95(16.95)26.5933.19
平均值22.83(22.38)33.3142.61
中位數23.48(22.99)32.7240.5

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值18,110,10025,184,27032,364,120
最低值14,460,00017,412,00020,560,000
平均值15,980,64021,789,33026,468,490
中位數15,573,00022,392,66026,474,920

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS14.2814.6813.1212.88
營業收入
(單位：新台幣千元)		12,712,62913,856,99114,257,90712,214,199

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3324/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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