鉅亨速報 - Factset 最新調查：雙鴻(3324-TW)EPS預估上修至23.48元，預估目標價為940元
鉅亨網新聞中心 2024-07-10 08:10
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對雙鴻(3324-TW)做出2024年EPS預估：中位數由22.99元上修至23.48元，其中最高估值26.79元，最低估值16.95元，預估目標價為940元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|26.79(26.79)
|40.6
|56.25
|最低值
|16.95(16.95)
|26.59
|33.19
|平均值
|22.83(22.38)
|33.31
|42.61
|中位數
|23.48(22.99)
|32.72
|40.5
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|18,110,100
|25,184,270
|32,364,120
|最低值
|14,460,000
|17,412,000
|20,560,000
|平均值
|15,980,640
|21,789,330
|26,468,490
|中位數
|15,573,000
|22,392,660
|26,474,920
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|14.28
|14.68
|13.12
|12.88
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|12,712,629
|13,856,991
|14,257,907
|12,214,199
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3324/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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