search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤中速報 - 雙鴻(3324)急跌-3.28%報824.0元，成交2,533張

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 09:13

雙鴻(3324-TW)近5分K跌速3.28%，09日09:13報824.0元，成交2,533張，今日跌幅為2.02％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

雙鴻(3324-TW)近5日股價上漲3.19%，所屬產業為其他電子業，相關其他電子類指數上漲4.68%。櫃買市場加權指數上漲1.16%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+960 張
  • 外資買賣超：+821 張
  • 投信買賣超：-38 張
  • 自營商買賣超：+177 張
  • 融資增減：-246 張
  • 融券增減：-106 張

最新相關新聞

文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌速

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數24117.211.00%
雙鴻829-1.43%

鉅亨贏指標

了解更多

#波段回檔股

中強短弱
雙鴻

76.92%

勝率

#極短線弱勢

中強短弱
雙鴻

76.92%

勝率

#投信拋棄股

中強短弱
雙鴻

76.92%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty