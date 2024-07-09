盤中速報 - 雙鴻(3324)急跌-3.28%報824.0元，成交2,533張
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 09:13
雙鴻(3324-TW)近5分K跌速3.28%，09日09:13報824.0元，成交2,533張，今日跌幅為2.02％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
雙鴻(3324-TW)近5日股價上漲3.19%，所屬產業為其他電子業，相關其他電子類指數上漲4.68%。櫃買市場加權指數上漲1.16%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+960 張
- 外資買賣超：+821 張
- 投信買賣超：-38 張
- 自營商買賣超：+177 張
- 融資增減：-246 張
- 融券增減：-106 張
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