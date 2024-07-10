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鉅亨速報 - Factset 最新調查：豐泰(9910-TW)EPS預估下修至6.38元，預估目標價為150元

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 08:10

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對豐泰(9910-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.42元下修至6.38元，其中最高估值7.2元，最低估值5.84元，預估目標價為150元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值7.2(7.2)8.729.01
最低值5.84(5.99)5.936.52
平均值6.5(6.56)7.438.03
中位數6.38(6.42)7.618.46

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值99,040,000102,909,490111,155,470
最低值89,662,00091,909,00098,435,000
平均值92,478,73098,283,710105,390,630
中位數92,417,00098,743,830105,385,940

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS5.0410.35.155.53
營業收入
(單位：新台幣千元)		85,767,26495,902,92470,349,86468,959,738

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9910/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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