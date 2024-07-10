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鉅亨速報 - Factset 最新調查：台達電(2308-TW)EPS預估上修至13.6元，預估目標價為429元

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 08:10

根據FactSet最新調查，共20位分析師，對台達電(2308-TW)做出2024年EPS預估：中位數由13.51元上修至13.6元，其中最高估值14.8元，最低估值11.95元，預估目標價為429元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值14.8(14.8)22.3932.95
最低值11.95(11.95)13.1815.29
平均值13.5(13.43)16.6320.05
中位數13.6(13.51)16.4819.55

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值443,143,910553,608,430686,103,350
最低值413,703,000443,857,000501,045,000
平均值430,108,810486,587,150551,192,350
中位數429,992,500480,028,600537,653,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS12.8612.5810.329.81
營業收入
(單位：新台幣千元)		401,226,501384,443,308314,670,796282,605,493

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2308/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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