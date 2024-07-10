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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡布里控股(CPRI-US)EPS預估下修至3.5元，預估目標價為42.50元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 02:15

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對卡布里控股(CPRI-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.63元下修至3.5元，其中最高估值4.09元，最低估值2.87元，預估目標價為42.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值4.09(4.09)4.664.91
最低值2.87(2.87)3.073.64
平均值3.55(3.58)3.94.18
中位數3.5(3.63)3.954

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值52.44億54.16億54.83億
最低值49.02億50.10億51.19億
平均值50.66億51.80億53.55億
中位數50.43億51.82億54.64億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.48-0.415.494.60-1.96
營業收入55.51億40.60億56.54億56.19億51.70億

詳細資訊請看美股內頁：
卡布里控股(CPRI-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCPRI

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