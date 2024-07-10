鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡布里控股(CPRI-US)EPS預估下修至3.5元，預估目標價為42.50元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-10 02:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對卡布里控股(CPRI-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.63元下修至3.5元，其中最高估值4.09元，最低估值2.87元，預估目標價為42.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.09(4.09)
|4.66
|4.91
|最低值
|2.87(2.87)
|3.07
|3.64
|平均值
|3.55(3.58)
|3.9
|4.18
|中位數
|3.5(3.63)
|3.95
|4
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|52.44億
|54.16億
|54.83億
|最低值
|49.02億
|50.10億
|51.19億
|平均值
|50.66億
|51.80億
|53.55億
|中位數
|50.43億
|51.82億
|54.64億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.48
|-0.41
|5.49
|4.60
|-1.96
|營業收入
|55.51億
|40.60億
|56.54億
|56.19億
|51.70億
詳細資訊請看美股內頁：
卡布里控股(CPRI-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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