鉅亨速報 - Factset 最新調查：芯科實驗室(SLAB-US)EPS預估下修至-1.52元，預估目標價為147.50元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-10 10:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對芯科實驗室(SLAB-US)做出2024年EPS預估：中位數由-1.3元下修至-1.52元，其中最高估值-0.58元，最低估值-1.95元，預估目標價為147.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-0.58(-0.58)
|4.02
|5
|7.23
|最低值
|-1.95(-1.95)
|1.46
|3.74
|7.23
|平均值
|-1.44(-1.4)
|2.82
|4.53
|7.23
|中位數
|-1.52(-1.3)
|2.89
|4.85
|7.23
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.75億
|9.89億
|11.24億
|13.23億
|最低值
|5.96億
|8.52億
|11.00億
|13.23億
|平均值
|6.29億
|9.33億
|11.09億
|13.23億
|中位數
|6.25億
|9.25億
|11.02億
|13.23億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.43
|0.28
|47.78
|2.54
|-1.09
|營業收入
|8.38億
|8.87億
|7.21億
|10.24億
|7.82億
詳細資訊請看美股內頁：
芯科實驗室(SLAB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：希爾頓分時度假俱樂部(HGV-US)EPS預估上修至4.54元，預估目標價為55.00元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：達爾科技(DIOD-US)EPS預估下修至1.63元，預估目標價為78.50元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)EPS預估下修至0.43元，預估目標價為35.00元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：IAC公司(IAC-US)EPS預估下修至-0.25元，預估目標價為71.50元。
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇