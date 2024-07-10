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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：芯科實驗室(SLAB-US)EPS預估下修至-1.52元，預估目標價為147.50元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 10:15

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對芯科實驗室(SLAB-US)做出2024年EPS預估：中位數由-1.3元下修至-1.52元，其中最高估值-0.58元，最低估值-1.95元，預估目標價為147.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-0.58(-0.58)4.0257.23
最低值-1.95(-1.95)1.463.747.23
平均值-1.44(-1.4)2.824.537.23
中位數-1.52(-1.3)2.894.857.23

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值6.75億9.89億11.24億13.23億
最低值5.96億8.52億11.00億13.23億
平均值6.29億9.33億11.09億13.23億
中位數6.25億9.25億11.02億13.23億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.430.2847.782.54-1.09
營業收入8.38億8.87億7.21億10.24億7.82億

詳細資訊請看美股內頁：
芯科實驗室(SLAB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股市場預估EPSSLAB

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