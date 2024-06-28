鉅亨速報 - Factset 最新調查：達美航空(DAL-US)EPS預估下修至6.54元，預估目標價為60.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-06-28 22:17
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對達美航空(DAL-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.75元下修至6.54元，其中最高估值7.14元，最低估值6.01元，預估目標價為60.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|7.14(7.14)
|8.52
|10.07
|10.8
|最低值
|6.01(6.01)
|6.65
|7.84
|9.76
|平均值
|6.6(6.65)
|7.61
|8.61
|10.28
|中位數
|6.54(6.75)
|7.65
|8.5
|10.28
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|590.28億
|614.76億
|644.73億
|665.14億
|最低值
|573.54億
|591.03億
|611.50億
|665.14億
|平均值
|578.70億
|606.33億
|629.45億
|665.14億
|中位數
|577.58億
|607.06億
|630.60億
|665.14億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|7.30
|-19.49
|0.44
|2.06
|7.17
|營業收入
|470.06億
|170.95億
|298.99億
|505.82億
|580.48億
詳細資訊請看美股內頁：
達美航空(DAL-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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