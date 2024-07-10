「老債王」葛洛斯：特斯拉股價走勢 就像一檔迷因股
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-10 08:25
昔日擁有「債券天王」封號的知名投資人葛洛斯（Bill Gross）表示，如今美國電動車大廠特斯拉（Tesla）(TSLA-US) 的股價走勢就像一檔迷因股，基本面持續疲弱，股價卻直線上漲。
據《Business Insider》周三（10 日）報導，格羅斯周二在社交平台 X 上表示：「現在似乎每隔一天就會出現一檔新的迷因股，大多數都是拉高出貨」。
近日特斯拉股價像坐火箭般蹭蹭上漲，周二收盤勁揚 3.71%，報 262.33 美元，已經連漲 10 個交易日，且這 10 個交易日累計飆漲近 44%。
特斯拉股價十連漲雖令人印象深刻，但華爾街分析師對特斯拉未來走勢的分歧相當大，最高目標價和最低目標價的價差約 200 美元，差值相當於周一收盤價的 80%。
這也不能怪他們，畢竟特斯拉的股價表現較為極端和不穩定。過去五年內，特斯拉股價接近 50% 的時間都高於華爾街平均目標價，而蘋果 (AAPL-US) 股價只有 20% 的時間高於華爾街平均目標價，這代表特斯拉股票價格的波動性遠高於蘋果。
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