「老債王」葛洛斯：特斯拉股價走勢 就像一檔迷因股

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-10 08:25

據《Business Insider》周三（10 日）報導，格羅斯周二在社交平台 X 上表示：「現在似乎每隔一天就會出現一檔新的迷因股，大多數都是拉高出貨」。

近日特斯拉股價像坐火箭般蹭蹭上漲，周二收盤勁揚 3.71%，報 262.33 美元，已經連漲 10 個交易日，且這 10 個交易日累計飆漲近 44%。